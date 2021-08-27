Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.072.882.746Türk Hava Yolları811.879.763Kardemir (D)666.406.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.072.882.746
Türk Hava Yolları811.879.763
Kardemir (D)666.406.089
Petkim502.169.271
Ereğli Demir Çelik454.304.836
Yapı ve Kredi Bankası452.942.064
Şişe Cam436.074.401
Karsan Otomotiv427.155.981
Koza Madencilik388.550.895
Akbank335.943.826
Koza Altın319.593.605
ASELSAN316.124.855
Tüpraş306.088.207
Koç Holding299.495.689
Torunlar GMYO252.323.095
İş Bankası (C)237.829.299
SASA Polyester224.592.931
Borusan Yatırım Pazarlama218.165.608
Odaş Elektrik218.163.538
Arçelik214.760.877
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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