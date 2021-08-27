Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.072.882.746Türk Hava Yolları811.879.763Kardemir (D)666.406.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.072.882.746
|Türk Hava Yolları
|811.879.763
|Kardemir (D)
|666.406.089
|Petkim
|502.169.271
|Ereğli Demir Çelik
|454.304.836
|Yapı ve Kredi Bankası
|452.942.064
|Şişe Cam
|436.074.401
|Karsan Otomotiv
|427.155.981
|Koza Madencilik
|388.550.895
|Akbank
|335.943.826
|Koza Altın
|319.593.605
|ASELSAN
|316.124.855
|Tüpraş
|306.088.207
|Koç Holding
|299.495.689
|Torunlar GMYO
|252.323.095
|İş Bankası (C)
|237.829.299
|SASA Polyester
|224.592.931
|Borusan Yatırım Pazarlama
|218.165.608
|Odaş Elektrik
|218.163.538
|Arçelik
|214.760.877
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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