Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.773.866.142Garanti Bankası1.206.924.833Petkim527.338.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.773.866.142
Garanti Bankası1.206.924.833
Petkim527.338.368
Kardemir (D)444.692.327
Şişe Cam434.207.879
Yapı ve Kredi Bankası414.414.947
ASELSAN383.581.805
Tüpraş372.077.499
Ereğli Demir Çelik360.330.860
Torunlar GMYO358.323.114
Koza Madencilik349.689.039
Arçelik322.548.558
Koza Altın315.607.799
Akbank309.319.903
İş Bankası (C)306.947.026
Odaş Elektrik251.096.987
Bim Mağazalar229.761.531
Koç Holding207.738.839
SASA Polyester194.989.517
Emlak Konut GMYO179.604.668
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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