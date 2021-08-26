Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.773.866.142Garanti Bankası1.206.924.833Petkim527.338.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.773.866.142 Garanti Bankası 1.206.924.833 Petkim 527.338.368 Kardemir (D) 444.692.327 Şişe Cam 434.207.879 Yapı ve Kredi Bankası 414.414.947 ASELSAN 383.581.805 Tüpraş 372.077.499 Ereğli Demir Çelik 360.330.860 Torunlar GMYO 358.323.114 Koza Madencilik 349.689.039 Arçelik 322.548.558 Koza Altın 315.607.799 Akbank 309.319.903 İş Bankası (C) 306.947.026 Odaş Elektrik 251.096.987 Bim Mağazalar 229.761.531 Koç Holding 207.738.839 SASA Polyester 194.989.517 Emlak Konut GMYO 179.604.668 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi Altının kilogramı 484 bin 400 liraya geriledi