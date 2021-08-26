Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.773.866.142Garanti Bankası1.206.924.833Petkim527.338.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.773.866.142
|Garanti Bankası
|1.206.924.833
|Petkim
|527.338.368
|Kardemir (D)
|444.692.327
|Şişe Cam
|434.207.879
|Yapı ve Kredi Bankası
|414.414.947
|ASELSAN
|383.581.805
|Tüpraş
|372.077.499
|Ereğli Demir Çelik
|360.330.860
|Torunlar GMYO
|358.323.114
|Koza Madencilik
|349.689.039
|Arçelik
|322.548.558
|Koza Altın
|315.607.799
|Akbank
|309.319.903
|İş Bankası (C)
|306.947.026
|Odaş Elektrik
|251.096.987
|Bim Mağazalar
|229.761.531
|Koç Holding
|207.738.839
|SASA Polyester
|194.989.517
|Emlak Konut GMYO
|179.604.668
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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