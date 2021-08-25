Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.703.473.053Garanti Bankası1.635.360.479Kardemir (D)665.097.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.703.473.053
|Garanti Bankası
|1.635.360.479
|Kardemir (D)
|665.097.648
|Petkim
|656.039.968
|Şişe Cam
|518.533.840
|Ereğli Demir Çelik
|493.789.285
|Tüpraş
|429.949.570
|Yapı ve Kredi Bankası
|422.925.671
|ASELSAN
|410.736.538
|Koza Madencilik
|324.894.997
|Koza Altın
|307.718.821
|Akbank
|291.484.813
|Arçelik
|284.611.294
|Odaş Elektrik
|257.731.817
|Torunlar GMYO
|257.520.247
|Net Holding
|244.216.139
|Koç Holding
|243.804.047
|Pegasus
|240.262.340
|İş Bankası (C)
|229.902.945
|TAV Havalimanları
|214.378.451
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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