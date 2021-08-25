Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.703.473.053Garanti Bankası1.635.360.479Kardemir (D)665.097.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.703.473.053
Garanti Bankası1.635.360.479
Kardemir (D)665.097.648
Petkim656.039.968
Şişe Cam518.533.840
Ereğli Demir Çelik493.789.285
Tüpraş429.949.570
Yapı ve Kredi Bankası422.925.671
ASELSAN410.736.538
Koza Madencilik324.894.997
Koza Altın307.718.821
Akbank291.484.813
Arçelik284.611.294
Odaş Elektrik257.731.817
Torunlar GMYO257.520.247
Net Holding244.216.139
Koç Holding243.804.047
Pegasus240.262.340
İş Bankası (C)229.902.945
TAV Havalimanları214.378.451
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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