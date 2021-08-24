Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.466.716.298Garanti Bankası1.198.064.454Kardemir (D)720.780.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.466.716.298 Garanti Bankası 1.198.064.454 Kardemir (D) 720.780.253 Ereğli Demir Çelik 559.396.073 Şişe Cam 431.342.716 Yapı ve Kredi Bankası 417.699.553 Koç Holding 395.392.862 Akbank 384.401.541 Tüpraş 325.228.095 Vestel Beyaz Eşya 319.296.269 Koza Altın 274.508.220 Koza Madencilik 259.503.043 İş Bankası (C) 251.331.217 Emlak Konut GMYO 239.490.671 Sasa Polyester 238.699.431 Torunlar GMYO 238.625.234 ASELSAN 204.296.988 Petkim 193.967.538 Arçelik 191.835.198 Borusan Yatırım Pazarlama 186.792.072 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 488 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi