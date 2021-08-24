Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.466.716.298Garanti Bankası1.198.064.454Kardemir (D)720.780.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.466.716.298
Garanti Bankası1.198.064.454
Kardemir (D)720.780.253
Ereğli Demir Çelik559.396.073
Şişe Cam431.342.716
Yapı ve Kredi Bankası417.699.553
Koç Holding395.392.862
Akbank384.401.541
Tüpraş325.228.095
Vestel Beyaz Eşya319.296.269
Koza Altın274.508.220
Koza Madencilik259.503.043
İş Bankası (C)251.331.217
Emlak Konut GMYO239.490.671
Sasa Polyester238.699.431
Torunlar GMYO238.625.234
ASELSAN204.296.988
Petkim193.967.538
Arçelik191.835.198
Borusan Yatırım Pazarlama186.792.072
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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