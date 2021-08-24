Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.466.716.298Garanti Bankası1.198.064.454Kardemir (D)720.780.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.466.716.298
|Garanti Bankası
|1.198.064.454
|Kardemir (D)
|720.780.253
|Ereğli Demir Çelik
|559.396.073
|Şişe Cam
|431.342.716
|Yapı ve Kredi Bankası
|417.699.553
|Koç Holding
|395.392.862
|Akbank
|384.401.541
|Tüpraş
|325.228.095
|Vestel Beyaz Eşya
|319.296.269
|Koza Altın
|274.508.220
|Koza Madencilik
|259.503.043
|İş Bankası (C)
|251.331.217
|Emlak Konut GMYO
|239.490.671
|Sasa Polyester
|238.699.431
|Torunlar GMYO
|238.625.234
|ASELSAN
|204.296.988
|Petkim
|193.967.538
|Arçelik
|191.835.198
|Borusan Yatırım Pazarlama
|186.792.072
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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