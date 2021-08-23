Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.504.660.292Şişe Cam900.328.413Türk Hava Yolları867.320.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.504.660.292 Şişe Cam 900.328.413 Türk Hava Yolları 867.320.780 SASA Polyester 689.079.008 Akbank 493.422.052 Kardemir (D) 486.861.151 Petkim 464.627.192 Koç Holding 443.139.367 Ereğli Demir Çelik 405.589.277 Koza Madencilik 385.640.050 Koza Altın 376.679.027 Tüpraş 335.740.266 Yapı ve Kredi Bankası 295.007.452 ASELSAN 260.145.491 Sabancı Holding 260.059.333 Vestel 251.407.009 Emlak Konut GMYO 228.240.704 Borusan Yatırım Pazarlama 211.538.484 Esenboğa Elektrik 210.916.255 İş Bankası (C) 196.548.226 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi