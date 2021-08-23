Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.504.660.292Şişe Cam900.328.413Türk Hava Yolları867.320.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.504.660.292
|Şişe Cam
|900.328.413
|Türk Hava Yolları
|867.320.780
|SASA Polyester
|689.079.008
|Akbank
|493.422.052
|Kardemir (D)
|486.861.151
|Petkim
|464.627.192
|Koç Holding
|443.139.367
|Ereğli Demir Çelik
|405.589.277
|Koza Madencilik
|385.640.050
|Koza Altın
|376.679.027
|Tüpraş
|335.740.266
|Yapı ve Kredi Bankası
|295.007.452
|ASELSAN
|260.145.491
|Sabancı Holding
|260.059.333
|Vestel
|251.407.009
|Emlak Konut GMYO
|228.240.704
|Borusan Yatırım Pazarlama
|211.538.484
|Esenboğa Elektrik
|210.916.255
|İş Bankası (C)
|196.548.226
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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