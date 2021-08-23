Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.504.660.292Şişe Cam900.328.413Türk Hava Yolları867.320.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.504.660.292
Şişe Cam900.328.413
Türk Hava Yolları867.320.780
SASA Polyester689.079.008
Akbank493.422.052
Kardemir (D)486.861.151
Petkim464.627.192
Koç Holding443.139.367
Ereğli Demir Çelik405.589.277
Koza Madencilik385.640.050
Koza Altın376.679.027
Tüpraş335.740.266
Yapı ve Kredi Bankası295.007.452
ASELSAN260.145.491
Sabancı Holding260.059.333
Vestel251.407.009
Emlak Konut GMYO228.240.704
Borusan Yatırım Pazarlama211.538.484
Esenboğa Elektrik210.916.255
İş Bankası (C)196.548.226
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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