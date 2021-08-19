Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.124.982.338Kardemir (D)804.805.767Türk Hava Yolları621.903.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.124.982.338
|Kardemir (D)
|804.805.767
|Türk Hava Yolları
|621.903.544
|Şişe Cam
|616.210.023
|Ereğli Demir Çelik
|613.980.848
|Koza Altın
|494.247.958
|Emlak Konut GMYO
|420.252.326
|Tüpraş
|410.802.347
|Petkim
|379.607.806
|Akbank
|351.160.029
|Yapı ve Kredi Bankası
|314.397.905
|Koç Holding
|298.042.026
|Koza Madencilik
|282.213.516
|Halkbank
|256.825.997
|Bim Mağazalar
|254.934.830
|Arçelik
|241.149.710
|ASELSAN
|233.697.602
|İş Bankası (C)
|220.247.270
|Odaş Elektrik
|219.371.523
|Vakıflar Bankası
|209.037.569
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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