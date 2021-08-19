Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.124.982.338Kardemir (D)804.805.767Türk Hava Yolları621.903.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.124.982.338
Kardemir (D)804.805.767
Türk Hava Yolları621.903.544
Şişe Cam616.210.023
Ereğli Demir Çelik613.980.848
Koza Altın494.247.958
Emlak Konut GMYO420.252.326
Tüpraş410.802.347
Petkim379.607.806
Akbank351.160.029
Yapı ve Kredi Bankası314.397.905
Koç Holding298.042.026
Koza Madencilik282.213.516
Halkbank256.825.997
Bim Mağazalar254.934.830
Arçelik241.149.710
ASELSAN233.697.602
İş Bankası (C)220.247.270
Odaş Elektrik219.371.523
Vakıflar Bankası209.037.569
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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