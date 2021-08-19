Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.124.982.338Kardemir (D)804.805.767Türk Hava Yolları621.903.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.124.982.338 Kardemir (D) 804.805.767 Türk Hava Yolları 621.903.544 Şişe Cam 616.210.023 Ereğli Demir Çelik 613.980.848 Koza Altın 494.247.958 Emlak Konut GMYO 420.252.326 Tüpraş 410.802.347 Petkim 379.607.806 Akbank 351.160.029 Yapı ve Kredi Bankası 314.397.905 Koç Holding 298.042.026 Koza Madencilik 282.213.516 Halkbank 256.825.997 Bim Mağazalar 254.934.830 Arçelik 241.149.710 ASELSAN 233.697.602 İş Bankası (C) 220.247.270 Odaş Elektrik 219.371.523 Vakıflar Bankası 209.037.569 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara