Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.015.510.053Kardemir (D)862.826.009Petkim833.708.865Tüpraş662.210.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.015.510.053
|Kardemir (D)
|862.826.009
|Petkim
|833.708.865
|Tüpraş
|662.210.570
|Arçelik
|590.640.549
|Türk Hava Yolları
|545.907.927
|Şişe Cam
|534.705.531
|Halkbank
|503.072.349
|Koç Holding
|479.779.667
|Akbank
|463.842.403
|Koza Altın
|463.210.159
|Yapı ve Kredi Bankası
|445.626.577
|Ereğli Demir Çelik
|414.167.364
|İş Bankası (C)
|320.583.286
|Vakıflar Bankası
|264.096.829
|Turkcell
|258.191.589
|Borusan Yatırım Pazarlama
|252.750.194
|Eczacıbaşı Yatırım
|246.829.684
|Koza Madencilik
|228.502.758
|Ford Otosan
|201.833.656
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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