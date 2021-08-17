Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.015.510.053Kardemir (D)862.826.009Petkim833.708.865Tüpraş662.210.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası2.015.510.053
Kardemir (D)862.826.009
Petkim833.708.865
Tüpraş662.210.570
Arçelik590.640.549
Türk Hava Yolları545.907.927
Şişe Cam534.705.531
Halkbank503.072.349
Koç Holding479.779.667
Akbank463.842.403
Koza Altın463.210.159
Yapı ve Kredi Bankası445.626.577
Ereğli Demir Çelik414.167.364
İş Bankası (C)320.583.286
Vakıflar Bankası264.096.829
Turkcell258.191.589
Borusan Yatırım Pazarlama252.750.194
Eczacıbaşı Yatırım246.829.684
Koza Madencilik228.502.758
Ford Otosan201.833.656
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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