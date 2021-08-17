Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.015.510.053Kardemir (D)862.826.009Petkim833.708.865Tüpraş662.210.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.015.510.053 Kardemir (D) 862.826.009 Petkim 833.708.865 Tüpraş 662.210.570 Arçelik 590.640.549 Türk Hava Yolları 545.907.927 Şişe Cam 534.705.531 Halkbank 503.072.349 Koç Holding 479.779.667 Akbank 463.842.403 Koza Altın 463.210.159 Yapı ve Kredi Bankası 445.626.577 Ereğli Demir Çelik 414.167.364 İş Bankası (C) 320.583.286 Vakıflar Bankası 264.096.829 Turkcell 258.191.589 Borusan Yatırım Pazarlama 252.750.194 Eczacıbaşı Yatırım 246.829.684 Koza Madencilik 228.502.758 Ford Otosan 201.833.656 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara