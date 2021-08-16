Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.550.749.139Türk Hava Yolları886.879.674Akbank741.120.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.550.749.139 Türk Hava Yolları 886.879.674 Akbank 741.120.089 Yapı ve Kredi Bankası 582.197.878 Kardemir (D) 554.333.195 Şişe Cam 504.067.995 Ereğli Demir Çelik 453.959.571 İş Bankası (C) 444.157.519 Halkbank 424.064.892 Tüpraş 390.175.531 Torunlar GMYO 374.372.006 Koza Altın 343.349.819 Koç Holding 336.433.415 Petkim 327.439.088 Vakıflar Bankası 261.959.834 Bera Holding 253.739.622 Arçelik 220.700.209 Odaş Elektrik 212.865.937 Bim Mağazalar 212.407.049 Pegasus 199.052.305 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara