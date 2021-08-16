Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.550.749.139Türk Hava Yolları886.879.674Akbank741.120.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.550.749.139
|Türk Hava Yolları
|886.879.674
|Akbank
|741.120.089
|Yapı ve Kredi Bankası
|582.197.878
|Kardemir (D)
|554.333.195
|Şişe Cam
|504.067.995
|Ereğli Demir Çelik
|453.959.571
|İş Bankası (C)
|444.157.519
|Halkbank
|424.064.892
|Tüpraş
|390.175.531
|Torunlar GMYO
|374.372.006
|Koza Altın
|343.349.819
|Koç Holding
|336.433.415
|Petkim
|327.439.088
|Vakıflar Bankası
|261.959.834
|Bera Holding
|253.739.622
|Arçelik
|220.700.209
|Odaş Elektrik
|212.865.937
|Bim Mağazalar
|212.407.049
|Pegasus
|199.052.305
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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