Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.550.749.139Türk Hava Yolları886.879.674Akbank741.120.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.550.749.139
Türk Hava Yolları886.879.674
Akbank741.120.089
Yapı ve Kredi Bankası582.197.878
Kardemir (D)554.333.195
Şişe Cam504.067.995
Ereğli Demir Çelik453.959.571
İş Bankası (C)444.157.519
Halkbank424.064.892
Tüpraş390.175.531
Torunlar GMYO374.372.006
Koza Altın343.349.819
Koç Holding336.433.415
Petkim327.439.088
Vakıflar Bankası261.959.834
Bera Holding253.739.622
Arçelik220.700.209
Odaş Elektrik212.865.937
Bim Mağazalar212.407.049
Pegasus199.052.305
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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