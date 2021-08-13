Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.188.566.618Kardemir (D)1.039.256.184Şişe Cam949.738.872Tüpraş684.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.188.566.618
|Kardemir (D)
|1.039.256.184
|Şişe Cam
|949.738.872
|Tüpraş
|684.178.334
|Türk Hava Yolları
|544.852.925
|Ereğli Demir Çelik
|520.459.483
|Koç Holding
|406.496.588
|Yapı ve Kredi Bankası
|366.653.534
|Akbank
|309.257.471
|Petkim
|302.591.722
|Koza Altın
|282.148.894
|Bim Mağazalar
|266.256.273
|Ford Otosan
|249.505.756
|Arçelik
|230.083.940
|Halkbank
|190.359.271
|Tekfen Holding
|182.256.863
|İş Bankası (C)
|172.519.976
|SASA Polyester
|163.361.935
|Aksa
|151.762.109
|TAV Havalimanları
|149.797.252
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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