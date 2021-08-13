Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.188.566.618Kardemir (D)1.039.256.184Şişe Cam949.738.872Tüpraş684.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.188.566.618
Kardemir (D)1.039.256.184
Şişe Cam949.738.872
Tüpraş684.178.334
Türk Hava Yolları544.852.925
Ereğli Demir Çelik520.459.483
Koç Holding406.496.588
Yapı ve Kredi Bankası366.653.534
Akbank309.257.471
Petkim302.591.722
Koza Altın282.148.894
Bim Mağazalar266.256.273
Ford Otosan249.505.756
Arçelik230.083.940
Halkbank190.359.271
Tekfen Holding182.256.863
İş Bankası (C)172.519.976
SASA Polyester163.361.935
Aksa151.762.109
TAV Havalimanları149.797.252
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.
Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.
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