Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.538.559.735Ereğli Demir Çelik1.386.616.504Şişe Cam1.330.409.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.538.559.735
|Ereğli Demir Çelik
|1.386.616.504
|Şişe Cam
|1.330.409.482
|Kardemir (D)
|1.009.191.942
|Türk Hava Yolları
|665.330.634
|Yapı ve Kredi Bankası
|635.944.068
|Bim Mağazalar
|600.011.488
|Tüpraş
|513.778.492
|Koza Altın
|440.228.853
|Petkim
|412.950.166
|Arçelik
|367.998.115
|Akbank
|300.563.169
|Emlak Konut GMYO
|247.797.256
|Koç Holding
|245.937.694
|İş Bankası (C)
|236.651.254
|Ford Otosan
|212.838.810
|ASELSAN
|208.583.622
|Tofaş Oto Fabrikası
|208.304.720
|Otokar
|201.680.331
|SASA Polyester
|190.150.374
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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