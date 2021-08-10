Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.538.559.735Ereğli Demir Çelik1.386.616.504Şişe Cam1.330.409.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.538.559.735 Ereğli Demir Çelik 1.386.616.504 Şişe Cam 1.330.409.482 Kardemir (D) 1.009.191.942 Türk Hava Yolları 665.330.634 Yapı ve Kredi Bankası 635.944.068 Bim Mağazalar 600.011.488 Tüpraş 513.778.492 Koza Altın 440.228.853 Petkim 412.950.166 Arçelik 367.998.115 Akbank 300.563.169 Emlak Konut GMYO 247.797.256 Koç Holding 245.937.694 İş Bankası (C) 236.651.254 Ford Otosan 212.838.810 ASELSAN 208.583.622 Tofaş Oto Fabrikası 208.304.720 Otokar 201.680.331 SASA Polyester 190.150.374 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 479 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi