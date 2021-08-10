Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.538.559.735Ereğli Demir Çelik1.386.616.504Şişe Cam1.330.409.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.538.559.735
Ereğli Demir Çelik1.386.616.504
Şişe Cam1.330.409.482
Kardemir (D)1.009.191.942
Türk Hava Yolları665.330.634
Yapı ve Kredi Bankası635.944.068
Bim Mağazalar600.011.488
Tüpraş513.778.492
Koza Altın440.228.853
Petkim412.950.166
Arçelik367.998.115
Akbank300.563.169
Emlak Konut GMYO247.797.256
Koç Holding245.937.694
İş Bankası (C)236.651.254
Ford Otosan212.838.810
ASELSAN208.583.622
Tofaş Oto Fabrikası208.304.720
Otokar201.680.331
SASA Polyester190.150.374
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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