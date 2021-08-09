Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.454.119.306Şişe Cam1.252.687.125Kardemir (D)767.296.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.454.119.306
Şişe Cam1.252.687.125
Kardemir (D)767.296.739
Türk Hava Yolları715.488.064
Yapı ve Kredi Bankası618.257.111
Fenerbahçe Futbol476.386.849
Petkim417.295.391
Ereğli Demir Çelik397.658.409
Akbank351.993.231
Tüpraş337.547.266
Ford Otosan336.979.921
Koza Altın327.952.756
Karsan Otomotiv287.364.487
SASA Polyester284.290.899
ASELSAN257.202.562
Pegasus245.060.958
İş Bankası (C)225.463.911
Emlak Konut GMYO205.644.470
Otokar197.457.035
Tofaş Oto Fabrikası186.276.446
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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