Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.454.119.306Şişe Cam1.252.687.125Kardemir (D)767.296.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.454.119.306 Şişe Cam 1.252.687.125 Kardemir (D) 767.296.739 Türk Hava Yolları 715.488.064 Yapı ve Kredi Bankası 618.257.111 Fenerbahçe Futbol 476.386.849 Petkim 417.295.391 Ereğli Demir Çelik 397.658.409 Akbank 351.993.231 Tüpraş 337.547.266 Ford Otosan 336.979.921 Koza Altın 327.952.756 Karsan Otomotiv 287.364.487 SASA Polyester 284.290.899 ASELSAN 257.202.562 Pegasus 245.060.958 İş Bankası (C) 225.463.911 Emlak Konut GMYO 205.644.470 Otokar 197.457.035 Tofaş Oto Fabrikası 186.276.446 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi