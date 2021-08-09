Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.454.119.306Şişe Cam1.252.687.125Kardemir (D)767.296.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.454.119.306
|Şişe Cam
|1.252.687.125
|Kardemir (D)
|767.296.739
|Türk Hava Yolları
|715.488.064
|Yapı ve Kredi Bankası
|618.257.111
|Fenerbahçe Futbol
|476.386.849
|Petkim
|417.295.391
|Ereğli Demir Çelik
|397.658.409
|Akbank
|351.993.231
|Tüpraş
|337.547.266
|Ford Otosan
|336.979.921
|Koza Altın
|327.952.756
|Karsan Otomotiv
|287.364.487
|SASA Polyester
|284.290.899
|ASELSAN
|257.202.562
|Pegasus
|245.060.958
|İş Bankası (C)
|225.463.911
|Emlak Konut GMYO
|205.644.470
|Otokar
|197.457.035
|Tofaş Oto Fabrikası
|186.276.446
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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