Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası972.153.127Karsan Otomotiv809.209.647Aselsan801.451.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 972.153.127 Karsan Otomotiv 809.209.647 Aselsan 801.451.071 Yapı ve Kredi Bank. 606.641.914 Türk Hava Yolları 586.452.991 Şişe Cam 567.714.967 Ereğli Demir Çelik 521.434.029 Emlak Konut GMYO 387.782.742 Kardemir (D) 371.800.539 Petkim 302.025.248 Tüpraş 276.912.460 Akbank 266.862.501 Odaş Elektrik 245.062.968 Çemaş Döküm 234.018.413 Fenerbahçe Futbol 220.622.647 Doğan Holding 219.276.379 Koza Altın 218.436.781 T. Halk Bankası 213.097.517 Jantsa Jant Sanayi 188.555.985 İş Bankası (C) 179.356.245 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip