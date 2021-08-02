Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası972.153.127Karsan Otomotiv809.209.647Aselsan801.451.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|972.153.127
|Karsan Otomotiv
|809.209.647
|Aselsan
|801.451.071
|Yapı ve Kredi Bank.
|606.641.914
|Türk Hava Yolları
|586.452.991
|Şişe Cam
|567.714.967
|Ereğli Demir Çelik
|521.434.029
|Emlak Konut GMYO
|387.782.742
|Kardemir (D)
|371.800.539
|Petkim
|302.025.248
|Tüpraş
|276.912.460
|Akbank
|266.862.501
|Odaş Elektrik
|245.062.968
|Çemaş Döküm
|234.018.413
|Fenerbahçe Futbol
|220.622.647
|Doğan Holding
|219.276.379
|Koza Altın
|218.436.781
|T. Halk Bankası
|213.097.517
|Jantsa Jant Sanayi
|188.555.985
|İş Bankası (C)
|179.356.245
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip
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