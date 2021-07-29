Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.427.784.115Ereğli Demir Çelik1.261.108.797Kardemir (D)1.016.253.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.427.784.115
|Ereğli Demir Çelik
|1.261.108.797
|Kardemir (D)
|1.016.253.367
|Türk Hava Yolları
|617.069.122
|Aselsan
|514.881.590
|Sasa Polyester
|449.968.468
|Şişe Cam
|436.792.239
|Petkim
|412.789.757
|Karsan Otomotiv
|371.789.603
|Yapı ve Kredi Bank.
|357.433.458
|Koza Altın
|329.615.537
|Akbank
|316.478.395
|Tüpraş
|308.307.931
|Tofaş Oto. Fab.
|269.711.388
|Arçelik
|268.693.964
|Koç Holding
|218.079.301
|Turkcell
|181.902.773
|Emlak Konut GMYO
|174.297.539
|İş Bankası (C)
|163.667.919
|Koza Madencilik
|159.604.227
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip
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