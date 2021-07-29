Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.427.784.115Ereğli Demir Çelik1.261.108.797Kardemir (D)1.016.253.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.427.784.115
Ereğli Demir Çelik1.261.108.797
Kardemir (D)1.016.253.367
Türk Hava Yolları617.069.122
Aselsan514.881.590
Sasa Polyester449.968.468
Şişe Cam436.792.239
Petkim412.789.757
Karsan Otomotiv371.789.603
Yapı ve Kredi Bank.357.433.458
Koza Altın329.615.537
Akbank316.478.395
Tüpraş308.307.931
Tofaş Oto. Fab.269.711.388
Arçelik268.693.964
Koç Holding218.079.301
Turkcell181.902.773
Emlak Konut GMYO174.297.539
İş Bankası (C)163.667.919
Koza Madencilik159.604.227
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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