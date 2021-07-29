Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.427.784.115Ereğli Demir Çelik1.261.108.797Kardemir (D)1.016.253.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.427.784.115 Ereğli Demir Çelik 1.261.108.797 Kardemir (D) 1.016.253.367 Türk Hava Yolları 617.069.122 Aselsan 514.881.590 Sasa Polyester 449.968.468 Şişe Cam 436.792.239 Petkim 412.789.757 Karsan Otomotiv 371.789.603 Yapı ve Kredi Bank. 357.433.458 Koza Altın 329.615.537 Akbank 316.478.395 Tüpraş 308.307.931 Tofaş Oto. Fab. 269.711.388 Arçelik 268.693.964 Koç Holding 218.079.301 Turkcell 181.902.773 Emlak Konut GMYO 174.297.539 İş Bankası (C) 163.667.919 Koza Madencilik 159.604.227 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip