Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.039.264.451Garanti Bankası868.386.203Kardemir (D)716.626.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.039.264.451
|Garanti Bankası
|868.386.203
|Kardemir (D)
|716.626.694
|Karsan Otomotiv
|514.141.352
|Petkim
|486.874.898
|Sasa Polyester
|465.622.587
|Ereğli Demir Çelik
|457.590.227
|Yapı ve Kredi Bank.
|351.663.620
|Akbank
|269.122.074
|RTA Laboratuvarları
|260.323.415
|Tüpraş
|255.634.471
|Şişe Cam
|251.378.916
|Pegasus
|244.434.207
|Aselsan
|240.267.094
|TAV Havalimanları
|239.247.755
|Fenerbahçe Futbol
|234.864.291
|Koza Altın
|234.420.160
|Koç Holding
|222.872.570
|Galatasaray Sportif
|185.012.014
|Arçelik
|173.549.687
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip
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