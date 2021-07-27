Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.039.264.451Garanti Bankası868.386.203Kardemir (D)716.626.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.039.264.451
Garanti Bankası868.386.203
Kardemir (D)716.626.694
Karsan Otomotiv514.141.352
Petkim486.874.898
Sasa Polyester465.622.587
Ereğli Demir Çelik457.590.227
Yapı ve Kredi Bank.351.663.620
Akbank269.122.074
RTA Laboratuvarları260.323.415
Tüpraş255.634.471
Şişe Cam251.378.916
Pegasus244.434.207
Aselsan240.267.094
TAV Havalimanları239.247.755
Fenerbahçe Futbol234.864.291
Koza Altın234.420.160
Koç Holding222.872.570
Galatasaray Sportif185.012.014
Arçelik173.549.687
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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