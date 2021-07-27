Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.039.264.451Garanti Bankası868.386.203Kardemir (D)716.626.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.039.264.451 Garanti Bankası 868.386.203 Kardemir (D) 716.626.694 Karsan Otomotiv 514.141.352 Petkim 486.874.898 Sasa Polyester 465.622.587 Ereğli Demir Çelik 457.590.227 Yapı ve Kredi Bank. 351.663.620 Akbank 269.122.074 RTA Laboratuvarları 260.323.415 Tüpraş 255.634.471 Şişe Cam 251.378.916 Pegasus 244.434.207 Aselsan 240.267.094 TAV Havalimanları 239.247.755 Fenerbahçe Futbol 234.864.291 Koza Altın 234.420.160 Koç Holding 222.872.570 Galatasaray Sportif 185.012.014 Arçelik 173.549.687 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip Türk Hava Yolları'na "açık bilet" tepkisi! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyet sonrası isyan etti