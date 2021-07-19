Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiSasa Polyester420.817.989Türk Hava Yolları226.609.756Garanti Bankası221.034.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Sasa Polyester420.817.989
Türk Hava Yolları226.609.756
Garanti Bankası221.034.597
Kardemir (D)146.389.561
Yapı ve Kredi Bank.118.083.461
Akbank114.314.875
İş Bankası (C)108.268.162
Ereğli Demir Çelik102.428.670
Tofaş Oto. Fab.93.262.212
Şişe Cam92.957.406
Arçelik89.933.688
Aselsan74.219.086
Koç Holding72.862.802
Koza Altın68.889.171
Bera Holding66.058.104
Emlak Konut GMYO66.046.923
Tüpraş62.605.715
Turkcell58.154.280
Petkim54.014.242
Şekerbank53.012.626
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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