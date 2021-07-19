Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiSasa Polyester420.817.989Türk Hava Yolları226.609.756Garanti Bankası221.034.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Sasa Polyester
|420.817.989
|Türk Hava Yolları
|226.609.756
|Garanti Bankası
|221.034.597
|Kardemir (D)
|146.389.561
|Yapı ve Kredi Bank.
|118.083.461
|Akbank
|114.314.875
|İş Bankası (C)
|108.268.162
|Ereğli Demir Çelik
|102.428.670
|Tofaş Oto. Fab.
|93.262.212
|Şişe Cam
|92.957.406
|Arçelik
|89.933.688
|Aselsan
|74.219.086
|Koç Holding
|72.862.802
|Koza Altın
|68.889.171
|Bera Holding
|66.058.104
|Emlak Konut GMYO
|66.046.923
|Tüpraş
|62.605.715
|Turkcell
|58.154.280
|Petkim
|54.014.242
|Şekerbank
|53.012.626
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip
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