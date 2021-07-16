Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiSASA Polyester1.519.782.956Türk Hava Yolları585.692.068Garanti Bankası574.698.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
SASA Polyester1.519.782.956
Türk Hava Yolları585.692.068
Garanti Bankası574.698.560
Kardemir (D)411.183.440
Arçelik366.124.740
Ereğli Demir Çelik309.884.213
Tofaş Oto Fabrikası259.523.686
Petkim229.011.144
Yapı ve Kredi Bankası208.910.791
Koza Altın202.967.977
Akbank196.746.704
Şişe Cam163.429.746
Tüpraş146.583.416
Koç Holding142.858.189
Borusan Yatırım Pazarlama141.075.480
ASELSAN137.370.103
Ford Otosan134.174.421
İş Bankası (C)133.786.378
Bim Mağazalar129.531.948
Koza Madencilik109.719.469
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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