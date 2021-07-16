Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiSASA Polyester1.519.782.956Türk Hava Yolları585.692.068Garanti Bankası574.698.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|SASA Polyester
|1.519.782.956
|Türk Hava Yolları
|585.692.068
|Garanti Bankası
|574.698.560
|Kardemir (D)
|411.183.440
|Arçelik
|366.124.740
|Ereğli Demir Çelik
|309.884.213
|Tofaş Oto Fabrikası
|259.523.686
|Petkim
|229.011.144
|Yapı ve Kredi Bankası
|208.910.791
|Koza Altın
|202.967.977
|Akbank
|196.746.704
|Şişe Cam
|163.429.746
|Tüpraş
|146.583.416
|Koç Holding
|142.858.189
|Borusan Yatırım Pazarlama
|141.075.480
|ASELSAN
|137.370.103
|Ford Otosan
|134.174.421
|İş Bankası (C)
|133.786.378
|Bim Mağazalar
|129.531.948
|Koza Madencilik
|109.719.469
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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