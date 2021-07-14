Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSASA Polyester2.013.354.415Garanti Bankası1.075.075.857Türk Hava Yolları610.340.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|SASA Polyester
|2.013.354.415
|Garanti Bankası
|1.075.075.857
|Türk Hava Yolları
|610.340.281
|Kardemir (D)
|417.748.285
|Yapı ve Kredi Bankası
|386.365.027
|Koza Altın
|346.919.611
|Ereğli Demir Çelik
|340.430.946
|Petkim
|265.945.010
|Tüpraş
|217.876.609
|Arçelik
|212.769.831
|Akbank
|208.146.208
|Koza Madencilik
|183.895.521
|Turkcell
|161.985.243
|Koç Holding
|161.444.942
|Jantsa Jant Sanayi
|152.498.252
|Şişe Cam
|150.054.631
|Fenerbahçe Futbol
|149.664.228
|İş Bankası (C)
|141.886.692
|Bim Mağazalar
|134.609.433
|Gübre Fabrikaları
|132.065.105
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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