Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiSASA Polyester1.332.700.625Garanti Bankası1.192.828.312Türk Hava Yolları601.111.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi SASA Polyester 1.332.700.625 Garanti Bankası 1.192.828.312 Türk Hava Yolları 601.111.296 Kardemir (D) 491.607.191 Koza Altın 456.348.906 Akbank 434.078.885 Ereğli Demir Çelik 427.344.711 Yapı ve Kredi Bankası 339.800.687 Arçelik 314.699.083 Petkim 287.500.477 Koç Holding 231.833.677 Erbosan 224.844.872 Şişe Cam 211.658.585 Tüpraş 203.026.177 Fenerbahçe Futbol 179.807.546 Koza Madencilik 176.385.716 Konya Çimento 167.980.060 Halkbank 160.780.793 ASELSAN 157.122.418 İş Bankası (C) 146.563.538 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 500 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 496 bin liraya geriledi