Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiSASA Polyester1.332.700.625Garanti Bankası1.192.828.312Türk Hava Yolları601.111.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
SASA Polyester1.332.700.625
Garanti Bankası1.192.828.312
Türk Hava Yolları601.111.296
Kardemir (D)491.607.191
Koza Altın456.348.906
Akbank434.078.885
Ereğli Demir Çelik427.344.711
Yapı ve Kredi Bankası339.800.687
Arçelik314.699.083
Petkim287.500.477
Koç Holding231.833.677
Erbosan224.844.872
Şişe Cam211.658.585
Tüpraş203.026.177
Fenerbahçe Futbol179.807.546
Koza Madencilik176.385.716
Konya Çimento167.980.060
Halkbank160.780.793
ASELSAN157.122.418
İş Bankası (C)146.563.538
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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