Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiSASA Polyester1.332.700.625Garanti Bankası1.192.828.312Türk Hava Yolları601.111.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|SASA Polyester
|1.332.700.625
|Garanti Bankası
|1.192.828.312
|Türk Hava Yolları
|601.111.296
|Kardemir (D)
|491.607.191
|Koza Altın
|456.348.906
|Akbank
|434.078.885
|Ereğli Demir Çelik
|427.344.711
|Yapı ve Kredi Bankası
|339.800.687
|Arçelik
|314.699.083
|Petkim
|287.500.477
|Koç Holding
|231.833.677
|Erbosan
|224.844.872
|Şişe Cam
|211.658.585
|Tüpraş
|203.026.177
|Fenerbahçe Futbol
|179.807.546
|Koza Madencilik
|176.385.716
|Konya Çimento
|167.980.060
|Halkbank
|160.780.793
|ASELSAN
|157.122.418
|İş Bankası (C)
|146.563.538
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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