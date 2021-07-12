Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.426.035.346Türk Hava Yolları912.684.259Kardemir (D)732.201.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.426.035.346
|Türk Hava Yolları
|912.684.259
|Kardemir (D)
|732.201.949
|Ereğli Demir Çelik
|531.401.602
|Petkim
|516.709.310
|Yapı ve Kredi Bankası
|439.524.083
|Akbank
|390.132.296
|Koza Altın
|325.565.219
|SASA Polyester
|293.508.873
|Koç Holding
|281.050.607
|Emlak Konut GMYO
|255.780.811
|RTA Laboratuvarları
|244.627.084
|Arçelik
|240.534.122
|Şişe Cam
|239.539.108
|Tüpraş
|236.700.574
|ASELSAN
|219.149.551
|Konya Çimento
|209.282.848
|İş Bankası (C)
|205.274.155
|Erbosan
|203.313.504
|Bim Mağazalar
|182.654.254
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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