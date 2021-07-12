Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.426.035.346Türk Hava Yolları912.684.259Kardemir (D)732.201.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.426.035.346
Türk Hava Yolları912.684.259
Kardemir (D)732.201.949
Ereğli Demir Çelik531.401.602
Petkim516.709.310
Yapı ve Kredi Bankası439.524.083
Akbank390.132.296
Koza Altın325.565.219
SASA Polyester293.508.873
Koç Holding281.050.607
Emlak Konut GMYO255.780.811
RTA Laboratuvarları244.627.084
Arçelik240.534.122
Şişe Cam239.539.108
Tüpraş236.700.574
ASELSAN219.149.551
Konya Çimento209.282.848
İş Bankası (C)205.274.155
Erbosan203.313.504
Bim Mağazalar182.654.254
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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