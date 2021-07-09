Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası822.710.507Türk Hava Yolları757.467.396Kardemir (D)733.868.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|822.710.507
|Türk Hava Yolları
|757.467.396
|Kardemir (D)
|733.868.643
|Petkim
|729.925.769
|Ereğli Demir Çelik
|571.070.480
|Yapı ve Kredi Bankası
|384.943.523
|Koza Altın
|320.563.252
|SASA Polyester
|255.110.512
|Emlak Konut GMYO
|250.148.418
|Koç Holding
|249.509.779
|Tüpraş
|244.137.723
|Torunlar GMYO
|225.954.075
|Şişe Cam
|209.138.347
|Arçelik
|208.001.898
|Akbank
|193.047.886
|Erbosan
|167.723.302
|Karsan Otomotiv
|159.192.008
|TAV Havalimanları
|147.343.491
|Konya Çimento
|142.579.047
|Sabancı Holding
|139.359.514
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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