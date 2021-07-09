Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası822.710.507Türk Hava Yolları757.467.396Kardemir (D)733.868.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası822.710.507
Türk Hava Yolları757.467.396
Kardemir (D)733.868.643
Petkim729.925.769
Ereğli Demir Çelik571.070.480
Yapı ve Kredi Bankası384.943.523
Koza Altın320.563.252
SASA Polyester255.110.512
Emlak Konut GMYO250.148.418
Koç Holding249.509.779
Tüpraş244.137.723
Torunlar GMYO225.954.075
Şişe Cam209.138.347
Arçelik208.001.898
Akbank193.047.886
Erbosan167.723.302
Karsan Otomotiv159.192.008
TAV Havalimanları147.343.491
Konya Çimento142.579.047
Sabancı Holding139.359.514
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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