Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası955.841.468Türk Hava Yolları764.078.528Kardemir (D)563.313.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|955.841.468
|Türk Hava Yolları
|764.078.528
|Kardemir (D)
|563.313.329
|Petkim
|496.662.528
|Yapı ve Kredi Bankası
|414.991.841
|Ereğli Demir Çelik
|388.268.588
|Akbank
|336.259.337
|Koza Altın
|320.935.188
|Emlak Konut GMYO
|284.558.053
|Koç Holding
|280.215.594
|SASA Polyester
|254.443.083
|Arçelik
|253.905.773
|Bera Holding
|232.340.558
|Fenerbahçe Futbol
|230.862.768
|Tüpraş
|211.845.217
|Şişe Cam
|207.842.304
|İş Bankası (C)
|193.906.461
|Logo Yazılım
|184.880.809
|Turkcell
|175.667.887
|Ford Otosan
|160.955.910
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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