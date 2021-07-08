Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası955.841.468Türk Hava Yolları764.078.528Kardemir (D)563.313.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası955.841.468
Türk Hava Yolları764.078.528
Kardemir (D)563.313.329
Petkim496.662.528
Yapı ve Kredi Bankası414.991.841
Ereğli Demir Çelik388.268.588
Akbank336.259.337
Koza Altın320.935.188
Emlak Konut GMYO284.558.053
Koç Holding280.215.594
SASA Polyester254.443.083
Arçelik253.905.773
Bera Holding232.340.558
Fenerbahçe Futbol230.862.768
Tüpraş211.845.217
Şişe Cam207.842.304
İş Bankası (C)193.906.461
Logo Yazılım184.880.809
Turkcell175.667.887
Ford Otosan160.955.910
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi
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