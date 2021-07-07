Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.428.615.731Türk Hava Yolları808.574.493Kardemir (D)729.998.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.428.615.731
Türk Hava Yolları808.574.493
Kardemir (D)729.998.507
Akbank718.979.727
Yapı ve Kredi Bankası620.068.934
Ereğli Demir Çelik509.544.571
Petkim416.671.788
Koza Altın403.948.911
Fenerbahçe Futbol391.570.889
SASA Polyester311.167.321
Şişe Cam231.471.977
Koç Holding215.150.834
Tüpraş186.226.576
Arçelik184.108.648
İş Bankası (C)183.054.463
TAV Havalimanları167.569.261
Sabancı Holding166.178.197
ASELSAN159.463.838
Karsan Otomotiv155.508.015
Koza Madencilik150.446.886
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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