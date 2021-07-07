Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.428.615.731Türk Hava Yolları808.574.493Kardemir (D)729.998.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.428.615.731
|Türk Hava Yolları
|808.574.493
|Kardemir (D)
|729.998.507
|Akbank
|718.979.727
|Yapı ve Kredi Bankası
|620.068.934
|Ereğli Demir Çelik
|509.544.571
|Petkim
|416.671.788
|Koza Altın
|403.948.911
|Fenerbahçe Futbol
|391.570.889
|SASA Polyester
|311.167.321
|Şişe Cam
|231.471.977
|Koç Holding
|215.150.834
|Tüpraş
|186.226.576
|Arçelik
|184.108.648
|İş Bankası (C)
|183.054.463
|TAV Havalimanları
|167.569.261
|Sabancı Holding
|166.178.197
|ASELSAN
|159.463.838
|Karsan Otomotiv
|155.508.015
|Koza Madencilik
|150.446.886
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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