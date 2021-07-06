Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.545.182.666Türk Hava Yolları826.395.565Ereğli Demir Çelik520.610.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.545.182.666
|Türk Hava Yolları
|826.395.565
|Ereğli Demir Çelik
|520.610.191
|Koza Altın
|498.299.885
|Yapı ve Kredi Bankası
|493.985.400
|Akbank
|488.065.224
|Kardemir (D)
|476.817.080
|SASA Polyester
|333.446.823
|Arçelik
|327.577.269
|Şişe Cam
|293.603.076
|Türkiye Sigorta
|282.096.859
|Petkim
|264.907.736
|Halkbank
|261.864.498
|Koç Holding
|260.212.680
|Tüpraş
|222.542.097
|İş Bankası (C)
|217.804.740
|Karsan Otomotiv
|216.751.367
|ASELSAN
|181.553.034
|Odaş Elektrik
|179.749.929
|Erbosan
|175.577.277
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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