Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.545.182.666Türk Hava Yolları826.395.565Ereğli Demir Çelik520.610.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.545.182.666
Türk Hava Yolları826.395.565
Ereğli Demir Çelik520.610.191
Koza Altın498.299.885
Yapı ve Kredi Bankası493.985.400
Akbank488.065.224
Kardemir (D)476.817.080
SASA Polyester333.446.823
Arçelik327.577.269
Şişe Cam293.603.076
Türkiye Sigorta282.096.859
Petkim264.907.736
Halkbank261.864.498
Koç Holding260.212.680
Tüpraş222.542.097
İş Bankası (C)217.804.740
Karsan Otomotiv216.751.367
ASELSAN181.553.034
Odaş Elektrik179.749.929
Erbosan175.577.277
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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