Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.207.930.659Garanti Bankası1.033.370.146Koza Altın806.968.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.207.930.659
|Garanti Bankası
|1.033.370.146
|Koza Altın
|806.968.901
|SASA Polyester
|690.158.596
|Kardemir (D)
|386.192.519
|Arçelik
|360.027.714
|Akbank
|352.396.367
|Ereğli Demir Çelik
|336.232.244
|Koç Holding
|292.596.909
|Yapı ve Kredi Bankası
|255.931.527
|Fenerbahçe Futbol
|255.488.978
|Petkim
|245.967.216
|Koza Madencilik
|239.267.550
|ASELSAN
|232.420.992
|Halkbank
|231.577.155
|Konya Çimento
|223.198.867
|Tüpraş
|209.586.589
|Eczacıbaşı Yatırım
|185.021.891
|Pegasus
|178.654.902
|Erbosan
|172.856.695
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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