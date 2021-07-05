Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.207.930.659Garanti Bankası1.033.370.146Koza Altın806.968.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.207.930.659 Garanti Bankası 1.033.370.146 Koza Altın 806.968.901 SASA Polyester 690.158.596 Kardemir (D) 386.192.519 Arçelik 360.027.714 Akbank 352.396.367 Ereğli Demir Çelik 336.232.244 Koç Holding 292.596.909 Yapı ve Kredi Bankası 255.931.527 Fenerbahçe Futbol 255.488.978 Petkim 245.967.216 Koza Madencilik 239.267.550 ASELSAN 232.420.992 Halkbank 231.577.155 Konya Çimento 223.198.867 Tüpraş 209.586.589 Eczacıbaşı Yatırım 185.021.891 Pegasus 178.654.902 Erbosan 172.856.695 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi