Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.399.983.437Arçelik922.954.615Koç Holding879.058.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.399.983.437 Arçelik 922.954.615 Koç Holding 879.058.431 SASA Polyester 748.393.851 Koza Altın 690.748.923 Garanti Bankası 550.566.881 Pegasus 395.626.469 TAV Havalimanları 358.650.574 Ereğli Demir Çelik 299.674.886 Şişe Cam 299.521.845 Bera Holding 297.585.653 Koza Madencilik 285.259.153 Sabancı Holding 273.962.382 Kardemir (D) 264.815.634 Erbosan 258.534.859 Tüpraş 250.466.106 Yapı ve Kredi Bankası 241.480.594 Petkim 218.647.151 Halkbank 216.636.587 Emlak Konut GMYO 216.572.910 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 498 bin liraya yükseldi Borsa İstanbul, altına dayalı 3 yeni endeks hesaplamaya başlayacak THY, 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı iddiasını yalanlandı