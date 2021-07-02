Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.399.983.437Arçelik922.954.615Koç Holding879.058.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.399.983.437
Arçelik922.954.615
Koç Holding879.058.431
SASA Polyester748.393.851
Koza Altın690.748.923
Garanti Bankası550.566.881
Pegasus395.626.469
TAV Havalimanları358.650.574
Ereğli Demir Çelik299.674.886
Şişe Cam299.521.845
Bera Holding297.585.653
Koza Madencilik285.259.153
Sabancı Holding273.962.382
Kardemir (D)264.815.634
Erbosan258.534.859
Tüpraş250.466.106
Yapı ve Kredi Bankası241.480.594
Petkim218.647.151
Halkbank216.636.587
Emlak Konut GMYO216.572.910
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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