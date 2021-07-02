Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.399.983.437Arçelik922.954.615Koç Holding879.058.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.399.983.437
|Arçelik
|922.954.615
|Koç Holding
|879.058.431
|SASA Polyester
|748.393.851
|Koza Altın
|690.748.923
|Garanti Bankası
|550.566.881
|Pegasus
|395.626.469
|TAV Havalimanları
|358.650.574
|Ereğli Demir Çelik
|299.674.886
|Şişe Cam
|299.521.845
|Bera Holding
|297.585.653
|Koza Madencilik
|285.259.153
|Sabancı Holding
|273.962.382
|Kardemir (D)
|264.815.634
|Erbosan
|258.534.859
|Tüpraş
|250.466.106
|Yapı ve Kredi Bankası
|241.480.594
|Petkim
|218.647.151
|Halkbank
|216.636.587
|Emlak Konut GMYO
|216.572.910
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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