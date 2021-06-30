Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.446.428.261Türk Hava Yolları972.907.543Ereğli Demir Çelik526.474.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.446.428.261
Türk Hava Yolları972.907.543
Ereğli Demir Çelik526.474.576
SASA Polyester502.973.862
Koza Altın474.794.077
Akbank470.448.282
Yapı ve Kredi Bankası465.117.478
Emlak Konut GMYO391.958.720
Tüpraş391.685.300
Halkbank359.287.679
Kardemir (D)346.474.433
Şişe Cam316.613.248
Arçelik315.928.192
Ford Otosan309.803.352
Turkcell307.724.609
ASELSAN240.712.504
Petkim237.152.331
Sabancı Holding232.346.865
Koç Holding226.298.894
Bim Mağazalar224.903.137
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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