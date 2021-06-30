Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.446.428.261Türk Hava Yolları972.907.543Ereğli Demir Çelik526.474.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.446.428.261 Türk Hava Yolları 972.907.543 Ereğli Demir Çelik 526.474.576 SASA Polyester 502.973.862 Koza Altın 474.794.077 Akbank 470.448.282 Yapı ve Kredi Bankası 465.117.478 Emlak Konut GMYO 391.958.720 Tüpraş 391.685.300 Halkbank 359.287.679 Kardemir (D) 346.474.433 Şişe Cam 316.613.248 Arçelik 315.928.192 Ford Otosan 309.803.352 Turkcell 307.724.609 ASELSAN 240.712.504 Petkim 237.152.331 Sabancı Holding 232.346.865 Koç Holding 226.298.894 Bim Mağazalar 224.903.137 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 492 bin liraya geriledi Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi