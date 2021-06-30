Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.446.428.261Türk Hava Yolları972.907.543Ereğli Demir Çelik526.474.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.446.428.261
|Türk Hava Yolları
|972.907.543
|Ereğli Demir Çelik
|526.474.576
|SASA Polyester
|502.973.862
|Koza Altın
|474.794.077
|Akbank
|470.448.282
|Yapı ve Kredi Bankası
|465.117.478
|Emlak Konut GMYO
|391.958.720
|Tüpraş
|391.685.300
|Halkbank
|359.287.679
|Kardemir (D)
|346.474.433
|Şişe Cam
|316.613.248
|Arçelik
|315.928.192
|Ford Otosan
|309.803.352
|Turkcell
|307.724.609
|ASELSAN
|240.712.504
|Petkim
|237.152.331
|Sabancı Holding
|232.346.865
|Koç Holding
|226.298.894
|Bim Mağazalar
|224.903.137
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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