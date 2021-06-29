Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.189.927.913Garanti Bankası1.051.073.168Emlak Konut GMYO645.233.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.189.927.913
Garanti Bankası1.051.073.168
Emlak Konut GMYO645.233.816
Koza Altın542.803.982
Kardemir (D)521.294.411
Ereğli Demir Çelik433.584.180
Petkim405.314.872
Tüpraş394.654.047
Akbank393.778.553
Yapı ve Kredi Bankası363.211.779
Şişe Cam340.491.914
Halkbank332.894.433
Turkcell313.747.720
SASA Polyester284.014.464
Fenerbahçe Futbol270.623.805
TAV Havalimanları251.133.621
Ford Otosan240.179.949
İş Bankası (C)218.717.684
Koç Holding213.512.825
ASELSAN210.254.326
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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