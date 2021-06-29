Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.189.927.913Garanti Bankası1.051.073.168Emlak Konut GMYO645.233.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.189.927.913
|Garanti Bankası
|1.051.073.168
|Emlak Konut GMYO
|645.233.816
|Koza Altın
|542.803.982
|Kardemir (D)
|521.294.411
|Ereğli Demir Çelik
|433.584.180
|Petkim
|405.314.872
|Tüpraş
|394.654.047
|Akbank
|393.778.553
|Yapı ve Kredi Bankası
|363.211.779
|Şişe Cam
|340.491.914
|Halkbank
|332.894.433
|Turkcell
|313.747.720
|SASA Polyester
|284.014.464
|Fenerbahçe Futbol
|270.623.805
|TAV Havalimanları
|251.133.621
|Ford Otosan
|240.179.949
|İş Bankası (C)
|218.717.684
|Koç Holding
|213.512.825
|ASELSAN
|210.254.326
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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