Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.105.325.518Türk Hava Yolları995.167.257Emlak Konut GMYO899.790.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.105.325.518 Türk Hava Yolları 995.167.257 Emlak Konut GMYO 899.790.986 SASA Polyester 594.584.856 Kardemir (D) 507.709.148 Koza Altın 455.031.334 Yapı ve Kredi Bankası 453.554.690 Akbank 437.690.934 Petkim 398.267.418 Tüpraş 348.575.496 Şişe Cam 331.028.502 Bera Holding 325.523.192 Halkbank 304.024.551 Ereğli Demir Çelik 301.262.983 Gübre Fabrikaları 244.120.500 TAV Havalimanları 237.341.774 Koza Madencilik 197.052.024 Turkcell 194.828.993 Arçelik 177.955.577 Pegasus 176.281.470 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi Yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalar devam ediyor