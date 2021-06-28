Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.105.325.518Türk Hava Yolları995.167.257Emlak Konut GMYO899.790.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.105.325.518
Türk Hava Yolları995.167.257
Emlak Konut GMYO899.790.986
SASA Polyester594.584.856
Kardemir (D)507.709.148
Koza Altın455.031.334
Yapı ve Kredi Bankası453.554.690
Akbank437.690.934
Petkim398.267.418
Tüpraş348.575.496
Şişe Cam331.028.502
Bera Holding325.523.192
Halkbank304.024.551
Ereğli Demir Çelik301.262.983
Gübre Fabrikaları244.120.500
TAV Havalimanları237.341.774
Koza Madencilik197.052.024
Turkcell194.828.993
Arçelik177.955.577
Pegasus176.281.470
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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