Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.105.325.518Türk Hava Yolları995.167.257Emlak Konut GMYO899.790.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.105.325.518
|Türk Hava Yolları
|995.167.257
|Emlak Konut GMYO
|899.790.986
|SASA Polyester
|594.584.856
|Kardemir (D)
|507.709.148
|Koza Altın
|455.031.334
|Yapı ve Kredi Bankası
|453.554.690
|Akbank
|437.690.934
|Petkim
|398.267.418
|Tüpraş
|348.575.496
|Şişe Cam
|331.028.502
|Bera Holding
|325.523.192
|Halkbank
|304.024.551
|Ereğli Demir Çelik
|301.262.983
|Gübre Fabrikaları
|244.120.500
|TAV Havalimanları
|237.341.774
|Koza Madencilik
|197.052.024
|Turkcell
|194.828.993
|Arçelik
|177.955.577
|Pegasus
|176.281.470
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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