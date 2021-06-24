Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.007.629.883Türk Hava Yolları1.005.894.861Emlak Konut GMYO636.651.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.007.629.883
|Türk Hava Yolları
|1.005.894.861
|Emlak Konut GMYO
|636.651.242
|Yapı ve Kredi Bankası
|624.898.831
|Kardemir (D)
|619.569.990
|Gübre Fabrikaları
|531.253.595
|Koza Altın
|489.680.196
|Halkbank
|465.477.308
|Ereğli Demir Çelik
|427.368.397
|SASA Polyester
|320.701.295
|Akbank
|309.850.364
|Bera Holding
|281.344.289
|Petkim
|254.237.133
|Turkcell
|249.802.328
|TAV Havalimanları
|230.133.575
|Koza Madencilik
|220.017.423
|Koç Holding
|214.515.225
|Tüpraş
|207.168.942
|Şişe Cam
|201.937.975
|Sabancı Holding
|196.096.124
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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