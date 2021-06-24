Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.007.629.883Türk Hava Yolları1.005.894.861Emlak Konut GMYO636.651.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.007.629.883
Türk Hava Yolları1.005.894.861
Emlak Konut GMYO636.651.242
Yapı ve Kredi Bankası624.898.831
Kardemir (D)619.569.990
Gübre Fabrikaları531.253.595
Koza Altın489.680.196
Halkbank465.477.308
Ereğli Demir Çelik427.368.397
SASA Polyester320.701.295
Akbank309.850.364
Bera Holding281.344.289
Petkim254.237.133
Turkcell249.802.328
TAV Havalimanları230.133.575
Koza Madencilik220.017.423
Koç Holding214.515.225
Tüpraş207.168.942
Şişe Cam201.937.975
Sabancı Holding196.096.124
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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