Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.007.629.883Türk Hava Yolları1.005.894.861Emlak Konut GMYO636.651.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.007.629.883 Türk Hava Yolları 1.005.894.861 Emlak Konut GMYO 636.651.242 Yapı ve Kredi Bankası 624.898.831 Kardemir (D) 619.569.990 Gübre Fabrikaları 531.253.595 Koza Altın 489.680.196 Halkbank 465.477.308 Ereğli Demir Çelik 427.368.397 SASA Polyester 320.701.295 Akbank 309.850.364 Bera Holding 281.344.289 Petkim 254.237.133 Turkcell 249.802.328 TAV Havalimanları 230.133.575 Koza Madencilik 220.017.423 Koç Holding 214.515.225 Tüpraş 207.168.942 Şişe Cam 201.937.975 Sabancı Holding 196.096.124 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 499 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 494 bin 500 liraya geriledi