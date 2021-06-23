Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.268.041.966Garanti Bankası1.192.531.251Emlak Konut GMYO1.148.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.268.041.966
Garanti Bankası1.192.531.251
Emlak Konut GMYO1.148.342.606
Koza Altın830.394.226
Halkbank733.290.687
Şişe Cam515.389.613
Kardemir (D)404.356.375
Petkim391.452.867
Tüpraş373.999.455
Turkcell349.871.101
Yapı ve Kredi Bankası339.141.521
Ereğli Demir Çelik324.796.104
Akbank307.751.005
Koza Madencilik287.716.997
ASELSAN286.491.824
SASA Polyester283.399.148
Vakıflar Bankası246.175.866
Sabancı Holding218.184.259
TAV Havalimanları214.902.655
Arçelik190.614.175
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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