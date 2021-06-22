Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.667.281.419Garanti Bankası879.104.902Halkbank636.976.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.667.281.419 Garanti Bankası 879.104.902 Halkbank 636.976.187 Bera Holding 551.568.962 Emlak Konut GMYO 546.405.526 Fenerbahçe Futbol 518.106.580 Ereğli Demir Çelik 491.462.912 Koza Altın 474.345.313 Kardemir (D) 458.658.369 Yapı ve Kredi Bankası 440.495.932 Tüpraş 400.445.994 Şişe Cam 352.121.263 Petkim 338.229.338 Sabancı Holding 322.786.428 Jantsa Jant Sanayi 286.081.283 Koç Holding 271.452.318 Vakıflar Bankası 270.998.684 TAV Havalimanları 262.866.871 Turkcell 255.123.824 Akbank 211.793.035 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi Altının kilogramı 501 bin 180 liraya yükseldi