Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.667.281.419Garanti Bankası879.104.902Halkbank636.976.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.667.281.419
|Garanti Bankası
|879.104.902
|Halkbank
|636.976.187
|Bera Holding
|551.568.962
|Emlak Konut GMYO
|546.405.526
|Fenerbahçe Futbol
|518.106.580
|Ereğli Demir Çelik
|491.462.912
|Koza Altın
|474.345.313
|Kardemir (D)
|458.658.369
|Yapı ve Kredi Bankası
|440.495.932
|Tüpraş
|400.445.994
|Şişe Cam
|352.121.263
|Petkim
|338.229.338
|Sabancı Holding
|322.786.428
|Jantsa Jant Sanayi
|286.081.283
|Koç Holding
|271.452.318
|Vakıflar Bankası
|270.998.684
|TAV Havalimanları
|262.866.871
|Turkcell
|255.123.824
|Akbank
|211.793.035
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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