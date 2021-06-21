Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.473.232.211Garanti Bankası1.026.439.010Emlak Konut GMYO801.580.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.473.232.211
|Garanti Bankası
|1.026.439.010
|Emlak Konut GMYO
|801.580.996
|Ereğli Demir Çelik
|615.119.324
|Kardemir (D)
|541.548.083
|Koza Altın
|496.433.352
|Petkim
|437.135.036
|Tüpraş
|388.246.950
|Yapı ve Kredi Bankası
|375.934.010
|Şişe Cam
|345.991.409
|Fenerbahçe Futbol
|309.223.454
|Aselsan
|303.549.855
|TAV Havalimanları
|252.445.239
|Turkcell
|247.634.262
|Koç Holding
|228.271.282
|Akbank
|208.603.129
|Pegasus
|206.038.891
|Sabancı Holding
|193.615.528
|Bera Holding
|192.962.157
|Halkbank
|191.717.319
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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