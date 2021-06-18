Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.506.600.055Emlak Konut GMYO1.047.827.088Garanti Bankası919.522.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.506.600.055
Emlak Konut GMYO1.047.827.088
Garanti Bankası919.522.720
Ereğli Demir Çelik781.641.107
Koza Altın588.702.479
Kardemir (D)585.212.717
Petkim463.753.624
Şişe Cam427.452.413
Gübre Fabrik.422.657.706
Yapı ve Kredi Bank.406.874.591
TAV Havalimanları384.628.316
Tüpraş375.192.254
T. Halk Bankası353.601.213
Akbank329.084.232
Koç Holding282.591.008
Fenerbahçe Futbol254.769.254
Sabancı Holding253.603.442
Arçelik251.598.994
Turkcell240.230.128
Aselsan227.816.560

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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