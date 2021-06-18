Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.506.600.055Emlak Konut GMYO1.047.827.088Garanti Bankası919.522.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.506.600.055
|Emlak Konut GMYO
|1.047.827.088
|Garanti Bankası
|919.522.720
|Ereğli Demir Çelik
|781.641.107
|Koza Altın
|588.702.479
|Kardemir (D)
|585.212.717
|Petkim
|463.753.624
|Şişe Cam
|427.452.413
|Gübre Fabrik.
|422.657.706
|Yapı ve Kredi Bank.
|406.874.591
|TAV Havalimanları
|384.628.316
|Tüpraş
|375.192.254
|T. Halk Bankası
|353.601.213
|Akbank
|329.084.232
|Koç Holding
|282.591.008
|Fenerbahçe Futbol
|254.769.254
|Sabancı Holding
|253.603.442
|Arçelik
|251.598.994
|Turkcell
|240.230.128
|Aselsan
|227.816.560
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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