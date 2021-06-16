Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.449.176.275Garanti Bankası940.636.973Koza Altın818.667.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.449.176.275
|Garanti Bankası
|940.636.973
|Koza Altın
|818.667.222
|Emlak Konut GMYO
|604.834.635
|Halkbank
|465.849.397
|Kardemir (D)
|441.887.084
|Tüpraş
|404.202.867
|Fenerbahçe Futbol
|396.458.619
|Doğan Holding
|389.708.411
|Ereğli Demir Çelik
|348.211.959
|Şişe Cam
|328.958.892
|Petkim
|281.570.564
|Yapı ve Kredi Bankası
|264.584.929
|Bim Mağazalar
|241.078.857
|Ford Otosan
|226.486.155
|Koza Madencilik
|204.925.051
|Arçelik
|189.572.795
|Vakıflar Bankası
|189.565.071
|Akbank
|186.369.274
|ASELSAN
|186.091.421
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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