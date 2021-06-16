Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.449.176.275Garanti Bankası940.636.973Koza Altın818.667.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.449.176.275
Garanti Bankası940.636.973
Koza Altın818.667.222
Emlak Konut GMYO604.834.635
Halkbank465.849.397
Kardemir (D)441.887.084
Tüpraş404.202.867
Fenerbahçe Futbol396.458.619
Doğan Holding389.708.411
Ereğli Demir Çelik348.211.959
Şişe Cam328.958.892
Petkim281.570.564
Yapı ve Kredi Bankası264.584.929
Bim Mağazalar241.078.857
Ford Otosan226.486.155
Koza Madencilik204.925.051
Arçelik189.572.795
Vakıflar Bankası189.565.071
Akbank186.369.274
ASELSAN186.091.421
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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