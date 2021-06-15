Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiEmlak Konut GMYO1.427.476.111Halkbank1.409.213.455Garanti Bankası1.223.055.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO1.427.476.111
Halkbank1.409.213.455
Garanti Bankası1.223.055.297
Türk Hava Yolları1.199.811.704
Kardemir (D)827.497.343
Koza Altın807.017.842
Vakıflar Bankası656.456.402
Yapı ve Kredi Bankası578.041.326
ASELSAN562.030.444
Ereğli Demir Çelik561.197.996
Tüpraş439.658.473
Akbank401.481.040
Petkim395.459.810
Şişe Cam348.860.264
Fenerbahçe Futbol343.263.475
TAV Havalimanları299.274.056
Bim Mağazalar252.823.923
Arçelik240.633.369
Sabancı Holding233.298.989
İş Bankası (C)227.200.539
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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