Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiEmlak Konut GMYO1.427.476.111Halkbank1.409.213.455Garanti Bankası1.223.055.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|1.427.476.111
|Halkbank
|1.409.213.455
|Garanti Bankası
|1.223.055.297
|Türk Hava Yolları
|1.199.811.704
|Kardemir (D)
|827.497.343
|Koza Altın
|807.017.842
|Vakıflar Bankası
|656.456.402
|Yapı ve Kredi Bankası
|578.041.326
|ASELSAN
|562.030.444
|Ereğli Demir Çelik
|561.197.996
|Tüpraş
|439.658.473
|Akbank
|401.481.040
|Petkim
|395.459.810
|Şişe Cam
|348.860.264
|Fenerbahçe Futbol
|343.263.475
|TAV Havalimanları
|299.274.056
|Bim Mağazalar
|252.823.923
|Arçelik
|240.633.369
|Sabancı Holding
|233.298.989
|İş Bankası (C)
|227.200.539
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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