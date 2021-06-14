Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.664.997.985Garanti Bankası939.630.451Fenerbahçe Futbol703.620.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.664.997.985
|Garanti Bankası
|939.630.451
|Fenerbahçe Futbol
|703.620.240
|Ereğli Demir Çelik
|566.776.016
|Emlak Konut GMYO
|556.920.094
|Tüpraş
|539.201.042
|Yapı ve Kredi Bankası
|534.181.595
|Kardemir (D)
|454.071.402
|Halkbank
|428.528.576
|Petkim
|385.574.479
|Koza Altın
|384.315.606
|Şişe Cam
|367.709.507
|ASELSAN
|345.325.083
|TAV Havalimanları
|330.815.040
|Bim Mağazalar
|282.543.612
|SASA Polyester
|243.611.462
|Vakıflar Bankası
|232.730.470
|Akbank
|226.585.102
|Ford Otosan
|225.305.736
|Koç Holding
|194.635.016
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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