Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.664.997.985Garanti Bankası939.630.451Fenerbahçe Futbol703.620.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.664.997.985
Garanti Bankası939.630.451
Fenerbahçe Futbol703.620.240
Ereğli Demir Çelik566.776.016
Emlak Konut GMYO556.920.094
Tüpraş539.201.042
Yapı ve Kredi Bankası534.181.595
Kardemir (D)454.071.402
Halkbank428.528.576
Petkim385.574.479
Koza Altın384.315.606
Şişe Cam367.709.507
ASELSAN345.325.083
TAV Havalimanları330.815.040
Bim Mağazalar282.543.612
SASA Polyester243.611.462
Vakıflar Bankası232.730.470
Akbank226.585.102
Ford Otosan225.305.736
Koç Holding194.635.016
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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