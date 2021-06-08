Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.212.467.790Garanti Bankası1.180.135.829Koza Altın1.113.127.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.212.467.790
Garanti Bankası1.180.135.829
Koza Altın1.113.127.827
Koza Madencilik646.269.092
Yapı ve Kredi Bank.596.411.542
Sasa Polyester531.874.315
Şişe Cam527.596.930
Tüpraş454.738.829
TAV Havalimanları449.742.518
Kardemir (D)399.336.272
Koç Holding340.316.588
Akbank318.567.103
İpek Doğal Enerji311.599.644
Aselsan309.144.497
Emlak Konut GMYO279.746.011
Petkim265.136.995
Ereğli Demir Çelik243.092.755
Vestel241.977.800
Jantsa Jant Sanayi217.388.792
Vakıflar Bankası210.028.344
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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