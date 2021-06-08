Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.212.467.790Garanti Bankası1.180.135.829Koza Altın1.113.127.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.212.467.790
|Garanti Bankası
|1.180.135.829
|Koza Altın
|1.113.127.827
|Koza Madencilik
|646.269.092
|Yapı ve Kredi Bank.
|596.411.542
|Sasa Polyester
|531.874.315
|Şişe Cam
|527.596.930
|Tüpraş
|454.738.829
|TAV Havalimanları
|449.742.518
|Kardemir (D)
|399.336.272
|Koç Holding
|340.316.588
|Akbank
|318.567.103
|İpek Doğal Enerji
|311.599.644
|Aselsan
|309.144.497
|Emlak Konut GMYO
|279.746.011
|Petkim
|265.136.995
|Ereğli Demir Çelik
|243.092.755
|Vestel
|241.977.800
|Jantsa Jant Sanayi
|217.388.792
|Vakıflar Bankası
|210.028.344
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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