Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.212.467.790Garanti Bankası1.180.135.829Koza Altın1.113.127.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.212.467.790 Garanti Bankası 1.180.135.829 Koza Altın 1.113.127.827 Koza Madencilik 646.269.092 Yapı ve Kredi Bank. 596.411.542 Sasa Polyester 531.874.315 Şişe Cam 527.596.930 Tüpraş 454.738.829 TAV Havalimanları 449.742.518 Kardemir (D) 399.336.272 Koç Holding 340.316.588 Akbank 318.567.103 İpek Doğal Enerji 311.599.644 Aselsan 309.144.497 Emlak Konut GMYO 279.746.011 Petkim 265.136.995 Ereğli Demir Çelik 243.092.755 Vestel 241.977.800 Jantsa Jant Sanayi 217.388.792 Vakıflar Bankası 210.028.344 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu Altının kilogramı 523 bin 500 liraya geriledi Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta'dan Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarına yalanlama