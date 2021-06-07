Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.577.517.146Türk Hava Yolları1.352.281.873Koza Altın805.977.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.577.517.146
Türk Hava Yolları1.352.281.873
Koza Altın805.977.562
Şişe Cam690.664.528
Kardemir (D)624.265.668
ASELSAN524.885.281
Yapı ve Kredi Bankası423.983.964
Tüpraş418.872.358
Emlak Konut GMYO387.749.140
TAV Havalimanları371.876.129
SASA Polyester362.019.693
Koza Madencilik357.741.680
Petkim354.119.797
Akbank342.274.398
Karsan Otomotiv341.029.762
Ereğli Demir Çelik313.044.588
İş Bankası (C)263.268.012
Halkbank260.220.278
Sabancı Holding241.657.076
Vakıflar Bankası240.811.977
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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