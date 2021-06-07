Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.577.517.146Türk Hava Yolları1.352.281.873Koza Altın805.977.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.577.517.146
|Türk Hava Yolları
|1.352.281.873
|Koza Altın
|805.977.562
|Şişe Cam
|690.664.528
|Kardemir (D)
|624.265.668
|ASELSAN
|524.885.281
|Yapı ve Kredi Bankası
|423.983.964
|Tüpraş
|418.872.358
|Emlak Konut GMYO
|387.749.140
|TAV Havalimanları
|371.876.129
|SASA Polyester
|362.019.693
|Koza Madencilik
|357.741.680
|Petkim
|354.119.797
|Akbank
|342.274.398
|Karsan Otomotiv
|341.029.762
|Ereğli Demir Çelik
|313.044.588
|İş Bankası (C)
|263.268.012
|Halkbank
|260.220.278
|Sabancı Holding
|241.657.076
|Vakıflar Bankası
|240.811.977
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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