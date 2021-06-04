Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.570.382.068Garanti Bankası1.059.531.187Karsan Otomotiv858.849.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.570.382.068
|Garanti Bankası
|1.059.531.187
|Karsan Otomotiv
|858.849.550
|Koza Altın
|655.287.638
|Petkim
|644.555.300
|Koza Madencilik
|617.291.541
|Kardemir (D)
|562.215.031
|Tüpraş
|541.026.508
|Şişe Cam
|529.771.223
|TAV Havalimanları
|495.083.057
|Yapı ve Kredi Bankası
|363.240.174
|SASA Polyester
|362.807.857
|Halkbankı
|357.411.464
|Sabancı Holding
|352.966.961
|İpek Doğal Enerji
|291.858.034
|Vakıflar Bankası
|274.293.809
|Akbank
|265.145.297
|Ereğli Demir Çelik
|246.458.432
|ASELSAN
|225.714.484
|Turkcell
|223.444.460
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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