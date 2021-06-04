Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.570.382.068Garanti Bankası1.059.531.187Karsan Otomotiv858.849.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.570.382.068 Garanti Bankası 1.059.531.187 Karsan Otomotiv 858.849.550 Koza Altın 655.287.638 Petkim 644.555.300 Koza Madencilik 617.291.541 Kardemir (D) 562.215.031 Tüpraş 541.026.508 Şişe Cam 529.771.223 TAV Havalimanları 495.083.057 Yapı ve Kredi Bankası 363.240.174 SASA Polyester 362.807.857 Halkbankı 357.411.464 Sabancı Holding 352.966.961 İpek Doğal Enerji 291.858.034 Vakıflar Bankası 274.293.809 Akbank 265.145.297 Ereğli Demir Çelik 246.458.432 ASELSAN 225.714.484 Turkcell 223.444.460 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara