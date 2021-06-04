Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.570.382.068Garanti Bankası1.059.531.187Karsan Otomotiv858.849.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.570.382.068
Garanti Bankası1.059.531.187
Karsan Otomotiv858.849.550
Koza Altın655.287.638
Petkim644.555.300
Koza Madencilik617.291.541
Kardemir (D)562.215.031
Tüpraş541.026.508
Şişe Cam529.771.223
TAV Havalimanları495.083.057
Yapı ve Kredi Bankası363.240.174
SASA Polyester362.807.857
Halkbankı357.411.464
Sabancı Holding352.966.961
İpek Doğal Enerji291.858.034
Vakıflar Bankası274.293.809
Akbank265.145.297
Ereğli Demir Çelik246.458.432
ASELSAN225.714.484
Turkcell223.444.460
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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