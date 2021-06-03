Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları2.558.288.412Garanti Bankası1.481.304.239Kardemir (D)1.150.821.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.558.288.412
|Garanti Bankası
|1.481.304.239
|Kardemir (D)
|1.150.821.295
|Şişe Cam
|808.946.304
|Petkim
|737.374.452
|Yapı ve Kredi Bankası
|729.578.287
|Tüpraş
|608.092.468
|SASA Polyester
|571.975.073
|Ereğli Demir Çelik
|546.560.375
|Pegasus
|477.795.757
|Koza Altın
|475.566.689
|Sabancı Holding
|475.476.105
|TAV Havalimanları
|409.804.577
|Karsan Otomotiv
|366.856.295
|Akbank
|358.364.077
|Emlak Konut GMYO
|325.174.394
|Koç Holding
|303.795.737
|Koza Madencilik
|291.037.480
|ASELSAN
|278.868.263
|İş Bankası (C)
|274.253.364
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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