Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları2.558.288.412Garanti Bankası1.481.304.239Kardemir (D)1.150.821.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.558.288.412
Garanti Bankası1.481.304.239
Kardemir (D)1.150.821.295
Şişe Cam808.946.304
Petkim737.374.452
Yapı ve Kredi Bankası729.578.287
Tüpraş608.092.468
SASA Polyester571.975.073
Ereğli Demir Çelik546.560.375
Pegasus477.795.757
Koza Altın475.566.689
Sabancı Holding475.476.105
TAV Havalimanları409.804.577
Karsan Otomotiv366.856.295
Akbank358.364.077
Emlak Konut GMYO325.174.394
Koç Holding303.795.737
Koza Madencilik291.037.480
ASELSAN278.868.263
İş Bankası (C)274.253.364
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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