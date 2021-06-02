Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiSASA Polyester1.866.660.572Türk Hava Yolları1.526.217.664Garanti Bankası1.402.270.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
SASA Polyester1.866.660.572
Türk Hava Yolları1.526.217.664
Garanti Bankası1.402.270.822
Petkim889.358.952
Tüpraş835.748.859
Koza Altın712.870.706
Yapı ve Kredi Bankası673.008.728
Kardemir (D)595.536.985
Şişe Cam422.104.384
Ereğli Demir Çelik414.490.240
Odaş Elektrik413.065.167
Koza Madencilik331.260.698
Akbank317.347.749
Sabancı Holding314.512.230
Esenboğa Elektrik295.329.575
Zorlu Enerji253.949.466
Pegasus253.190.623
Emlak Konut GMYO228.978.118
İpek Doğal Enerji219.262.211
İş Bankası (C)214.445.703
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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