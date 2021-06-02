Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiSASA Polyester1.866.660.572Türk Hava Yolları1.526.217.664Garanti Bankası1.402.270.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|SASA Polyester
|1.866.660.572
|Türk Hava Yolları
|1.526.217.664
|Garanti Bankası
|1.402.270.822
|Petkim
|889.358.952
|Tüpraş
|835.748.859
|Koza Altın
|712.870.706
|Yapı ve Kredi Bankası
|673.008.728
|Kardemir (D)
|595.536.985
|Şişe Cam
|422.104.384
|Ereğli Demir Çelik
|414.490.240
|Odaş Elektrik
|413.065.167
|Koza Madencilik
|331.260.698
|Akbank
|317.347.749
|Sabancı Holding
|314.512.230
|Esenboğa Elektrik
|295.329.575
|Zorlu Enerji
|253.949.466
|Pegasus
|253.190.623
|Emlak Konut GMYO
|228.978.118
|İpek Doğal Enerji
|219.262.211
|İş Bankası (C)
|214.445.703
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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