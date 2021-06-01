Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.527.421.274Türk Hava Yolları1.266.085.849Yapı ve Kredi Bankası720.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.527.421.274
|Türk Hava Yolları
|1.266.085.849
|Yapı ve Kredi Bankası
|720.832.288
|Kardemir (D)
|631.493.081
|SASA Polyester
|492.875.170
|Ereğli Demir Çelik
|460.457.369
|Koza Altın
|428.581.334
|Tüpraş
|383.920.329
|Akbank
|371.778.601
|ASELSAN
|363.214.656
|Karsan Otomotiv
|358.671.066
|Sabancı Holding
|310.623.221
|Petkim
|299.988.445
|Vakıflar Bankası
|272.987.905
|Şişe Cam
|267.402.610
|Pegasus
|260.159.666
|Koç Holding
|258.116.222
|İş Bankası (C)
|257.234.995
|Odaş Elektrik
|242.210.792
|Turkcell
|196.597.227
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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