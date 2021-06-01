Borsada işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.527.421.274Türk Hava Yolları1.266.085.849Yapı ve Kredi Bankası720.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.527.421.274
Türk Hava Yolları1.266.085.849
Yapı ve Kredi Bankası720.832.288
Kardemir (D)631.493.081
SASA Polyester492.875.170
Ereğli Demir Çelik460.457.369
Koza Altın428.581.334
Tüpraş383.920.329
Akbank371.778.601
ASELSAN363.214.656
Karsan Otomotiv358.671.066
Sabancı Holding310.623.221
Petkim299.988.445
Vakıflar Bankası272.987.905
Şişe Cam267.402.610
Pegasus260.159.666
Koç Holding258.116.222
İş Bankası (C)257.234.995
Odaş Elektrik242.210.792
Turkcell196.597.227
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı
Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı
Engelli vatandaşı düşük faizli kredi vaadiyle 36 bin TL dolandırdılar
Engelli vatandaşı düşük faizli kredi vaadiyle 36 bin TL dolandırdılar
Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fatma Şahin Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Demet Akalın Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cristiano Abdullah Avcı Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 19:47:35. #1.15#

title