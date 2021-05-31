Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 31.05.2021Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.588.355.510Garanti Bankası748.161.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 31.05.2021Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.588.355.510
Garanti Bankası748.161.990
Kardemir (D)741.903.751
Ereğli Demir Çelik653.608.462
Koza Altın514.196.969
Emlak Konut GMYO513.373.951
Yapı ve Kredi Bankası442.650.597
Karsan Otomotiv426.585.944
Pegasus337.462.603
Petkim333.201.695
Akbank329.800.789
Tüpraş325.640.422
Koza Madencilik321.977.332
Halkbank279.071.470
Bim Mağazalar276.207.781
Şişe Cam273.136.023
Sabancı Holding249.230.802
SASA Polyester219.646.957
Turkcell189.796.646
Vakıflar Bankası175.943.632
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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