Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 31.05.2021Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.588.355.510Garanti Bankası748.161.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 31.05.2021 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.588.355.510 Garanti Bankası 748.161.990 Kardemir (D) 741.903.751 Ereğli Demir Çelik 653.608.462 Koza Altın 514.196.969 Emlak Konut GMYO 513.373.951 Yapı ve Kredi Bankası 442.650.597 Karsan Otomotiv 426.585.944 Pegasus 337.462.603 Petkim 333.201.695 Akbank 329.800.789 Tüpraş 325.640.422 Koza Madencilik 321.977.332 Halkbank 279.071.470 Bim Mağazalar 276.207.781 Şişe Cam 273.136.023 Sabancı Holding 249.230.802 SASA Polyester 219.646.957 Turkcell 189.796.646 Vakıflar Bankası 175.943.632 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi