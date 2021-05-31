Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 31.05.2021Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.588.355.510Garanti Bankası748.161.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 31.05.2021
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.588.355.510
|Garanti Bankası
|748.161.990
|Kardemir (D)
|741.903.751
|Ereğli Demir Çelik
|653.608.462
|Koza Altın
|514.196.969
|Emlak Konut GMYO
|513.373.951
|Yapı ve Kredi Bankası
|442.650.597
|Karsan Otomotiv
|426.585.944
|Pegasus
|337.462.603
|Petkim
|333.201.695
|Akbank
|329.800.789
|Tüpraş
|325.640.422
|Koza Madencilik
|321.977.332
|Halkbank
|279.071.470
|Bim Mağazalar
|276.207.781
|Şişe Cam
|273.136.023
|Sabancı Holding
|249.230.802
|SASA Polyester
|219.646.957
|Turkcell
|189.796.646
|Vakıflar Bankası
|175.943.632
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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