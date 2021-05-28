Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.624.525.760Türk Hava Yolları1.113.234.119Ereğli Demir Çelik855.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.624.525.760
Türk Hava Yolları1.113.234.119
Ereğli Demir Çelik855.566.571
Bim Mağazalar673.152.690
Yapı ve Kredi Bankası623.148.588
Koza Altın583.849.679
Kardemir (D)554.774.253
Şişe Cam548.760.637
Tüpraş509.432.001
ASELSAN412.513.649
Sabancı Holding395.118.684
Emlak Konut GMYO386.330.705
Akbank371.800.929
SASA Polyester350.940.779
Petkim314.020.784
Koza Madencilik302.715.439
Vakıflar Bankası288.757.647
Koç Holding286.388.970
İş Bankası (C)280.876.080
Karsan Otomotiv277.491.905
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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