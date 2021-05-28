Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.624.525.760Türk Hava Yolları1.113.234.119Ereğli Demir Çelik855.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.624.525.760
|Türk Hava Yolları
|1.113.234.119
|Ereğli Demir Çelik
|855.566.571
|Bim Mağazalar
|673.152.690
|Yapı ve Kredi Bankası
|623.148.588
|Koza Altın
|583.849.679
|Kardemir (D)
|554.774.253
|Şişe Cam
|548.760.637
|Tüpraş
|509.432.001
|ASELSAN
|412.513.649
|Sabancı Holding
|395.118.684
|Emlak Konut GMYO
|386.330.705
|Akbank
|371.800.929
|SASA Polyester
|350.940.779
|Petkim
|314.020.784
|Koza Madencilik
|302.715.439
|Vakıflar Bankası
|288.757.647
|Koç Holding
|286.388.970
|İş Bankası (C)
|280.876.080
|Karsan Otomotiv
|277.491.905
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500