Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.624.525.760Türk Hava Yolları1.113.234.119Ereğli Demir Çelik855.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.624.525.760 Türk Hava Yolları 1.113.234.119 Ereğli Demir Çelik 855.566.571 Bim Mağazalar 673.152.690 Yapı ve Kredi Bankası 623.148.588 Koza Altın 583.849.679 Kardemir (D) 554.774.253 Şişe Cam 548.760.637 Tüpraş 509.432.001 ASELSAN 412.513.649 Sabancı Holding 395.118.684 Emlak Konut GMYO 386.330.705 Akbank 371.800.929 SASA Polyester 350.940.779 Petkim 314.020.784 Koza Madencilik 302.715.439 Vakıflar Bankası 288.757.647 Koç Holding 286.388.970 İş Bankası (C) 280.876.080 Karsan Otomotiv 277.491.905 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 520 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi