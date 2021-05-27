Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları2.250.923.769Garanti Bankası1.383.329.751Yapı ve Kredi Bankası1.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.250.923.769
|Garanti Bankası
|1.383.329.751
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.084.223.053
|Sabancı Holding
|890.970.125
|Ereğli Demir Çelik
|692.222.137
|Koza Altın
|590.982.383
|Tüpraş
|577.526.778
|Kardemir (D)
|522.796.273
|Karsan Otomotiv
|515.403.127
|Petkim
|462.904.219
|Pegasus
|436.007.634
|Emlak Konut GMYO
|418.188.608
|Şişe Cam
|412.890.658
|Bim Mağazalar
|395.221.925
|Akbank
|376.554.555
|Turkcell
|362.942.773
|İpek Doğal Enerji
|348.448.835
|Koç Holding
|341.628.381
|Koza Madencilik
|335.225.610
|SASA Polyester
|323.654.285
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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