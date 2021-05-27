Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları2.250.923.769Garanti Bankası1.383.329.751Yapı ve Kredi Bankası1.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.250.923.769
Garanti Bankası1.383.329.751
Yapı ve Kredi Bankası1.084.223.053
Sabancı Holding890.970.125
Ereğli Demir Çelik692.222.137
Koza Altın590.982.383
Tüpraş577.526.778
Kardemir (D)522.796.273
Karsan Otomotiv515.403.127
Petkim462.904.219
Pegasus436.007.634
Emlak Konut GMYO418.188.608
Şişe Cam412.890.658
Bim Mağazalar395.221.925
Akbank376.554.555
Turkcell362.942.773
İpek Doğal Enerji348.448.835
Koç Holding341.628.381
Koza Madencilik335.225.610
SASA Polyester323.654.285
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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