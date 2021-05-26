Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.978.041.151Türk Hava Yolları1.132.503.875Koza Altın912.151.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.978.041.151 Türk Hava Yolları 1.132.503.875 Koza Altın 912.151.812 Karsan Otomotiv 688.588.361 Yapı ve Kredi Bankası 659.035.216 Kardemir (D) 652.709.704 Petkim 622.199.058 Tüpraş 612.677.586 Ereğli Demir Çelik 584.425.016 Emlak Konut GMYO 485.713.476 Şişe Cam 467.921.757 Koza Madencilik 456.593.809 Doğan Holding 420.130.187 Akbank 367.454.918 Sabancı Holding 306.790.110 Bim Mağazalar 302.078.499 Turkcell 287.894.028 Koç Holding 271.931.629 Vakıflar Bankası 249.861.557 İş Bankası (C) 248.048.311 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 516 bin 750 liraya yükseldi Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 olacak