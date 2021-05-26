Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.978.041.151Türk Hava Yolları1.132.503.875Koza Altın912.151.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.978.041.151
|Türk Hava Yolları
|1.132.503.875
|Koza Altın
|912.151.812
|Karsan Otomotiv
|688.588.361
|Yapı ve Kredi Bankası
|659.035.216
|Kardemir (D)
|652.709.704
|Petkim
|622.199.058
|Tüpraş
|612.677.586
|Ereğli Demir Çelik
|584.425.016
|Emlak Konut GMYO
|485.713.476
|Şişe Cam
|467.921.757
|Koza Madencilik
|456.593.809
|Doğan Holding
|420.130.187
|Akbank
|367.454.918
|Sabancı Holding
|306.790.110
|Bim Mağazalar
|302.078.499
|Turkcell
|287.894.028
|Koç Holding
|271.931.629
|Vakıflar Bankası
|249.861.557
|İş Bankası (C)
|248.048.311
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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