Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.978.041.151Türk Hava Yolları1.132.503.875Koza Altın912.151.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.978.041.151
Türk Hava Yolları1.132.503.875
Koza Altın912.151.812
Karsan Otomotiv688.588.361
Yapı ve Kredi Bankası659.035.216
Kardemir (D)652.709.704
Petkim622.199.058
Tüpraş612.677.586
Ereğli Demir Çelik584.425.016
Emlak Konut GMYO485.713.476
Şişe Cam467.921.757
Koza Madencilik456.593.809
Doğan Holding420.130.187
Akbank367.454.918
Sabancı Holding306.790.110
Bim Mağazalar302.078.499
Turkcell287.894.028
Koç Holding271.931.629
Vakıflar Bankası249.861.557
İş Bankası (C)248.048.311
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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