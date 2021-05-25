Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.321.299.139Karsan Otomotiv1.226.641.231Türk Hava Yolları952.744.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.321.299.139 Karsan Otomotiv 1.226.641.231 Türk Hava Yolları 952.744.378 Emlak Konut GMYO 801.993.239 Koza Altın 781.072.448 Kardemir (D) 770.414.808 Ereğli Demir Çelik 761.976.496 Petkim 627.979.928 Şişe Cam 593.012.994 Yapı ve Kredi Bankası 586.743.703 Fenerbahçe Futbol 575.557.982 SASA Polyester 513.172.211 Akbank 501.990.036 ASELSAN 458.030.819 Koza Madencilik 455.672.770 İş Bankası (C) 436.069.224 Doğan Holding 424.856.104 Tüpraş 424.419.063 Koç Holding 418.796.069 Arçelik 379.349.956 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 olacak