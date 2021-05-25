Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.321.299.139Karsan Otomotiv1.226.641.231Türk Hava Yolları952.744.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.321.299.139
|Karsan Otomotiv
|1.226.641.231
|Türk Hava Yolları
|952.744.378
|Emlak Konut GMYO
|801.993.239
|Koza Altın
|781.072.448
|Kardemir (D)
|770.414.808
|Ereğli Demir Çelik
|761.976.496
|Petkim
|627.979.928
|Şişe Cam
|593.012.994
|Yapı ve Kredi Bankası
|586.743.703
|Fenerbahçe Futbol
|575.557.982
|SASA Polyester
|513.172.211
|Akbank
|501.990.036
|ASELSAN
|458.030.819
|Koza Madencilik
|455.672.770
|İş Bankası (C)
|436.069.224
|Doğan Holding
|424.856.104
|Tüpraş
|424.419.063
|Koç Holding
|418.796.069
|Arçelik
|379.349.956
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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