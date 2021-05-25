Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.321.299.139Karsan Otomotiv1.226.641.231Türk Hava Yolları952.744.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası2.321.299.139
Karsan Otomotiv1.226.641.231
Türk Hava Yolları952.744.378
Emlak Konut GMYO801.993.239
Koza Altın781.072.448
Kardemir (D)770.414.808
Ereğli Demir Çelik761.976.496
Petkim627.979.928
Şişe Cam593.012.994
Yapı ve Kredi Bankası586.743.703
Fenerbahçe Futbol575.557.982
SASA Polyester513.172.211
Akbank501.990.036
ASELSAN458.030.819
Koza Madencilik455.672.770
İş Bankası (C)436.069.224
Doğan Holding424.856.104
Tüpraş424.419.063
Koç Holding418.796.069
Arçelik379.349.956
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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