Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.346.208.275Ereğli Demir Çelik823.101.746Kardemir (D)756.061.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.346.208.275
Ereğli Demir Çelik823.101.746
Kardemir (D)756.061.192
ASELSAN747.155.692
Fenerbahçe Futbol740.773.031
Karsan Otomotiv719.152.219
Koza Altın689.731.340
Şişe Cam564.925.300
Petkim557.174.544
Türk Hava Yolları551.220.767
Koza Madencilik464.778.234
Gübre Fabrikaları446.726.613
Yapı ve Kredi Bankası298.409.914
Akbank287.101.303
Bim Mağazalar260.082.872
Emlak Konut GMYO251.639.996
Tüpraş244.412.131
Doğan Holding240.742.327
Vakıflar Bankası217.440.085
İpek Doğal Enerji215.035.201
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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