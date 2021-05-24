Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.346.208.275Ereğli Demir Çelik823.101.746Kardemir (D)756.061.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.346.208.275
|Ereğli Demir Çelik
|823.101.746
|Kardemir (D)
|756.061.192
|ASELSAN
|747.155.692
|Fenerbahçe Futbol
|740.773.031
|Karsan Otomotiv
|719.152.219
|Koza Altın
|689.731.340
|Şişe Cam
|564.925.300
|Petkim
|557.174.544
|Türk Hava Yolları
|551.220.767
|Koza Madencilik
|464.778.234
|Gübre Fabrikaları
|446.726.613
|Yapı ve Kredi Bankası
|298.409.914
|Akbank
|287.101.303
|Bim Mağazalar
|260.082.872
|Emlak Konut GMYO
|251.639.996
|Tüpraş
|244.412.131
|Doğan Holding
|240.742.327
|Vakıflar Bankası
|217.440.085
|İpek Doğal Enerji
|215.035.201
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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