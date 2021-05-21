Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.041.201.490Fenerbahçe Futbol875.196.663Kardemir (D)853.021.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.041.201.490
|Fenerbahçe Futbol
|875.196.663
|Kardemir (D)
|853.021.618
|Tüpraş
|747.392.085
|Jantsa Jant Sanayi
|718.824.358
|Türk Hava Yolları
|700.026.541
|Petkim
|613.485.529
|Ereğli Demir Çelik
|605.242.052
|Koza Altın
|544.654.204
|Yapı ve Kredi Bankası
|501.119.230
|Şişe Cam
|462.014.542
|Karsan Otomotiv
|413.198.030
|Koza Madencilik
|408.933.842
|Emlak Konut GMYO
|406.483.678
|Akbank
|400.691.738
|SASA Polyester
|347.788.760
|Doğan Holding
|310.385.084
|ASELSAN
|265.168.287
|Sabancı Holding
|255.814.644
|Koç Holding
|212.865.899
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500