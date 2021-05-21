Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.041.201.490Fenerbahçe Futbol875.196.663Kardemir (D)853.021.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.041.201.490
Fenerbahçe Futbol875.196.663
Kardemir (D)853.021.618
Tüpraş747.392.085
Jantsa Jant Sanayi718.824.358
Türk Hava Yolları700.026.541
Petkim613.485.529
Ereğli Demir Çelik605.242.052
Koza Altın544.654.204
Yapı ve Kredi Bankası501.119.230
Şişe Cam462.014.542
Karsan Otomotiv413.198.030
Koza Madencilik408.933.842
Emlak Konut GMYO406.483.678
Akbank400.691.738
SASA Polyester347.788.760
Doğan Holding310.385.084
ASELSAN265.168.287
Sabancı Holding255.814.644
Koç Holding212.865.899
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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