Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.731.155.429Türk Hava Yolları1.531.538.784Kardemir (D)769.490.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.731.155.429
|Türk Hava Yolları
|1.531.538.784
|Kardemir (D)
|769.490.997
|Ereğli Demir Çelik
|729.550.021
|Petkim
|723.690.991
|Koza Altın
|715.479.998
|Şişe Cam
|572.700.663
|Fenerbahçe Futbol
|560.009.856
|Akbank
|559.971.003
|Karsan Otomotiv
|554.906.352
|Tüpraş
|525.516.019
|Yapı ve Kredi Bankası
|511.873.469
|Pegasus
|438.310.979
|Koza Madencilik
|420.088.413
|İş Bankası (C)
|370.916.996
|Jantsa Jant Sanayi
|349.097.457
|Doğan Holding
|343.582.210
|Emlak Konut GMYO
|323.890.347
|Sabancı Holding
|307.493.881
|Koç Holding
|285.509.140
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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