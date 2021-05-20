Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.731.155.429Türk Hava Yolları1.531.538.784Kardemir (D)769.490.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.731.155.429 Türk Hava Yolları 1.531.538.784 Kardemir (D) 769.490.997 Ereğli Demir Çelik 729.550.021 Petkim 723.690.991 Koza Altın 715.479.998 Şişe Cam 572.700.663 Fenerbahçe Futbol 560.009.856 Akbank 559.971.003 Karsan Otomotiv 554.906.352 Tüpraş 525.516.019 Yapı ve Kredi Bankası 511.873.469 Pegasus 438.310.979 Koza Madencilik 420.088.413 İş Bankası (C) 370.916.996 Jantsa Jant Sanayi 349.097.457 Doğan Holding 343.582.210 Emlak Konut GMYO 323.890.347 Sabancı Holding 307.493.881 Koç Holding 285.509.140 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 503 bin 500 liraya yükseldi