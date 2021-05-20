Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.731.155.429Türk Hava Yolları1.531.538.784Kardemir (D)769.490.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.731.155.429
Türk Hava Yolları1.531.538.784
Kardemir (D)769.490.997
Ereğli Demir Çelik729.550.021
Petkim723.690.991
Koza Altın715.479.998
Şişe Cam572.700.663
Fenerbahçe Futbol560.009.856
Akbank559.971.003
Karsan Otomotiv554.906.352
Tüpraş525.516.019
Yapı ve Kredi Bankası511.873.469
Pegasus438.310.979
Koza Madencilik420.088.413
İş Bankası (C)370.916.996
Jantsa Jant Sanayi349.097.457
Doğan Holding343.582.210
Emlak Konut GMYO323.890.347
Sabancı Holding307.493.881
Koç Holding285.509.140
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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